Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в девяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 28-29 июня в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем 28 июня на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Днем 28 июня на юге, западе, севере области ожидается сильная жара 40 градусов. В Таразе днем 28-29 июня ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем 28 июня ожидается сильная жара 38 градусов.

Днем 28, ночью 29 июня на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. 28 июня на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем 28, сутки 29 июня ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с.

Днем 28 июня в Кызылординской области ожидается сильная жара 41 градус. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 28 июня ожидается сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём 28 июня в северной половине Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днём при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске днем 28 июня ожидается гроза.

28 июня на юго-востоке Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

28 июня на юго-западе Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

28 июня утром и днем на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В Конаеве 28 июня утром и днем ожидается гроза.

Днем 28 июня в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе 15-20, днем на востоке области порывы 23 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. В Талдыкоргане днем 28 июня сохраняется сильная жара 35-38 градусов.

28 июня днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



