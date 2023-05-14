Штормовая погода ожидается в Астане и 12 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гроза, туман и заморозки ожидаются 15 мая в Астане и 12 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

15 мая ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются заморозки 3 градуса. В Кокшетау 15 мая ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

15 мая днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

На северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

15 мая ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области на поверхности почвы - заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Абайской области ожидается ветер северо-западный, на севере, западе, юге области 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус.

15 мая на северо-востоке, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 15 мая ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 15 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 15 мая на востоке Мангистауской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, на юге, востоке области 15-20 м/с.

15 мая ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Астане 15 мая ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20, в районе Алакольских озер - 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью 15 мая ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

15-16 мая ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман, заморозки 3 градуса. В Павлодаре ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.



