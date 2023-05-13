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    Штормовая погода ожидается в Астане, Алматы и 9 регионах Казахстана

    13 Мая 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дожди с грозами, сильный ветер, град и заморозки ожидаются 14 мая в Астане, Алматы и 9 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    14 мая ночью на большей части, днем на юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

    На юге, в центре, горных районах области Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20, в районе Алакольских озер - 25 м/с. В Талдыкоргане утром и днем 14 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15 м/с.

    14 мая на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде так же сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В центре, на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 17-22 м/с. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    В Алматы 14 мая временами ожидается гроза.

    На севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Карагандеожидается ветер западный, северо-западный, днем порывы 18 м/с.

    На западе, юге, востоке Мангистауской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Днем на юге, востоке области ожидается град. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области - 15-20 м/с. В Актау 14 мая ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

    На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер северный, порывы 15-20 м/с.

    Днем на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. В Уральске днем ожидается гроза.

    В Астане 14 мая ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, днем порывы 15-20 м/с.

    14 мая ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на юге области - гроза. Ветер северо-восточный, северный, ночью на большей части области - 15-20, порывы 23 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидаются на поверхности почвы заморозки 3 градуса. В Петропавловске 14 мая ночью - ветер северо-восточный, северный, 15-20 м/с.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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