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    Шторм прогнозируют на большей части Казахстана

    16 Апреля 2023, 22:33

    АСТАНА. АЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в регионах республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в Астане 17 апреля ночью и утром ожидаются метель, ветер северо-восточный с переходом северо-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

    В Алматы - ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

    В Абайской областиожидаются осадки, ночью на севере области - сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, востоке области - гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, на западе, юге области - порывы 23-28 м/с.

    В южной половине Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юге, севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    Ночью на юго-востоке Актюбинской областиожидается низовая метель. Ветер северо-западный ночью на юге, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    На юге, востоке Алматинской области ожидается сильный дождь, в горных районах области - временами сильные осадки (дождь, снег). Днем на юге, в горных районах области - гроза, град. Ветер юго-западный на большей части области - порывы 15-20, на севере, востоке, в горных районах области временами 24-29 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на севере, востоке области - сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере области - гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на большей части области 15-20, на севере, юге области - порывы 23-28 м/с.

    На юге, востоке Жетысуской области ожидается сильный дождь, в горных районах - временами сильные осадки (дождь, снег). Днем на юге, в горных районах ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный на севере, востоке области - порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

    Ночью на севереЗападно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.

    Ночью на севере Карагандинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке области - низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на большей части области - порывы 15-20 м/с, на юге, востоке области временами 23-28 м/с.

    Ночью на юге Костанайской области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, севере области - туман. Ветер северо-западный на юге, востоке, севере области - порывы 15-20 м/с.

    На севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный 15-20, на севере, в центре области 25 м/с. Ночью на севере, в центре области - заморозки 3 градуса.

    Утром и днем на севере Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области - ветер северный, порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с.

    На севере, востоке Улытауской области ожидаются низовая метель, гололед, на западе области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью на большей части, днем на западе, севере области - порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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