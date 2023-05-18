Шторм прогнозируют 19 мая на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено на большей части республики, передает МИА «Казинформ».

В Астане19 мая ожидается ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Алматыднем - гроза, град.

В Шымкентеожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Акмолинской области- гроза. Ветер северо-восточный, восточный ночью на севере, западе, юге области - порывы 15-20, днем на большей части 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, западе, днем на большей части Актюбинской области ожидается гроза.

В горных районахАлматинской области -временами сильный дождь. Ночью на востоке, в горных районах, днем на севере, юге, в горных районах ожидаются гроза, град. Ветер западный на юге, востоке, в горных районах - порывы 18-23 м/с.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской областиожидаются заморозки 2 градуса.

Днем на севере, в горных районах Жамбылской областиожидается сильный дождь. На юго-западе, в горных районах области - сильный ветер, порывы 23-28 м/с.

На востоке, днем на юге, в горных районах Жетысуской области - гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20, в районе Алаколя 25 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской областиожидается гроза.

На западе, севере, юге Карагандинской области- гроза. Ветер северо-восточный, восточный на севере области - порывы 18 м/с. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, днем в южной половине Костанайской областиожидаются гроза, град. Ветер восточный на юге, востоке области 15-20 м/с. На юге области - высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Кызылординской области- гроза, шквал. Ветер южный в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

На северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. На западе, севере области - туман.

Ночью на юго-востоке, днем на большей части Павлодарской областиожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы - заморозки 1 градус. На востоке, в центре области - чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный ночью на севере, западе, юге области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на юге, западе области - порывы 23 м/с. Ночью на севере области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В горных районах Туркестанской области- временами сильный дождь. На севере, юге, западе, в горных и предгорных районах области - гроза, шквал, в горных районах - град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15- 20 м/с.

На большей части Улытауской области ожидается гроза. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



