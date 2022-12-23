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    Шторм ожидается в 9 регионах Казахстана

    23 Декабря 2022, 18:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 9 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    В Астане24 декабря ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью - порывы 15-20 м/с.

    Ночью на большей части, днем на севере, востоке Акмолинской областиожидается метель. Днем на севере, западе области - гололед. Ветер юго-западный ночью на большей части 15-20, на севере, востоке области - порывы 25 м/с, днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с

    На западе, севере Абайской области -низовая метель. Ветер южный, юго-западный на севере, в центре области 15-20 м/с.

    В горных районах Жетысуской областиожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

    На севере Костанайской области -низовая метель. Днем на севере области - гололед. Ветер юго-западный на севере области 15-20 м/с.

    В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20 м/с.

    На западе Павлодарской области - низовая метель. Ветер юго-западный на западе области 15-20 м/с.

    На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Ночью на большей части области, днем на севере, западе, востоке области - метель. Днем на севере, западе области - гололед. Ветер юго-западный ночью на большей части области 15-20 м/с, на юге, западе области порывы 23-28 м/с, днем на севере, западе, востоке - порывы 15-20 м/с.

    На юге, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.
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