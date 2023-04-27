Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Шторм ожидается в 6 регионах республики

    27 Апреля 2023, 19:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 6 регионах страны, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 28 апреля в районе Алакольских озер в Жетысуской области ожидается ветер восточный, порывы 17-22, днем временами 28 м/с.

    Утром и днем на севере, востоке Костанайской области- гроза. На юге области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на западе, юге Мангистауской области ожидается туман.

    Днем на севере, востокеСеверо-Казахстанской области- гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, западе области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на севере, востоке области - порывы 25 м/с.

    Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    Днем в горах Туркестанской области - гроза. Ветер восточный, юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Мангистауская область Погода Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
    Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана 5 мая
    Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
    Неблагоприятные метеоусловия будут в двух крупных городах Казахстана
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров