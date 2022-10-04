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    Шторм ожидается в 5 регионах Казахстана

    4 Октября 2022, 19:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    На востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

    5 октября в Западно-Казахстанской области - ветер юго-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

    В центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с.

    На северо-востоке, юге, в центре Мангистауской области - пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на северо-востоке, юге, в центре области 15-20 м/с.

    В Шымкенте - ветер восточный 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Атырауская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Мангистауская область Шымкент
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