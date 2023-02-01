Шторм ожидается в 4 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ»

Пол информации РГП «Казгидромет», 2 февраля на востоке Актюбинской областиожидается туман. Ветер восточный ночью в Мугалжарском районе - порывы 17 м/с.

Ночью и утром на северо-западе, в центреЗападно-Казахстанской области ожидается туман.



В центре Кызылординской областиожидаются туман, гололед.

На западе, юге, востоке Мангистауской области- туман, ночью на севере, востоке области на дорогах - гололед.



