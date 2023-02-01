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    Шторм ожидается в 4 регионах Казахстана

    1 Февраля 2023, 19:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ»

    Пол информации РГП «Казгидромет», 2 февраля на востоке Актюбинской областиожидается туман. Ветер восточный ночью в Мугалжарском районе - порывы 17 м/с.

    Ночью и утром на северо-западе, в центреЗападно-Казахстанской области ожидается туман.

    В центре Кызылординской областиожидаются туман, гололед.

    На западе, юге, востоке Мангистауской области- туман, ночью на севере, востоке области на дорогах - гололед.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Казгидромет Мангистауская область Погода
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