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    Шторм ожидается в 14 регионах страны

    27 Мая 2023, 20:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов республики, передает МИА «Казинформ»

    По информации РГП «Казгидромет», в Алматы28 мая временами ожидается гроза, ветер при грозе порывы 15 м/с.

    На севере, в центре Абайской области - ветер северо-западный, северный 15-20 м/с. На севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Утром и днем на севере, в центре Акмолинской областиожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем на севере области - порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

    В горных районах Алматинской области - гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

    В горных районах области Жетысуской областиожидается гроза. Ветер северо-восточный в районе Алаколя - порывы 15-20, днем 23-28 м/с.

    В Западно-Казахстанской области - гроза, ветер до 15-20 м/с.

    На юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части Костанайской областисохраняется высокая пожарная опасность.

    В центре, на востоке Кызылординской области - чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге, севере, востоке Мангистауской областиожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный на юге, севере, востоке области 15-20 м/с.

    На юго-востоке Павлодарской области- ветер северный, порывы 18 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской областиожидается гроза, град. Ветер южный, днем на севере, юге области - порывы 15-20 м/с.

    Днем в горных районах Туркестанской области - ветер восточный 15-20 м/с.

    На юге Улытауской области ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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