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    Шторм ожидается в 10 регионах РК

    3 Февраля 2023, 19:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 4-6 февраля в Алматы ночью и утром ожидаются туман, гололед.

    4-6 февраля в горных и предгорных районах Алматинской областиожидаются туман, гололед. Ветер западный с переходом на восточный, на западе и востоке области, порывы 15-20 м/с. г.

    4 феврался на севере, востоке Акмолинской области - туман.

    На юге, западе Атырауской области- гололед.

    Ночью и утром на западеЗападно-Казахстанской областиожидается туман.

    На севере, востоке Карагандинской области- низовая метель. На юго-востоке области - туман, гололед.

    На юге, западе, в центре Кызылординской области- гололед, туман.

    На востоке Мангистауской областиожидается метель. На западе, востоке, в центре области - гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе, востоке области 15-20 м/с.

    На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области- туман.

    На большей части Улытауской областиожидается низовая метель.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Алматы Алматинская область Атырауская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Мангистауская область Погода Улытауская область
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