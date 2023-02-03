Шторм ожидается в 10 регионах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 4-6 февраля в Алматы ночью и утром ожидаются туман, гололед.

4-6 февраля в горных и предгорных районах Алматинской областиожидаются туман, гололед. Ветер западный с переходом на восточный, на западе и востоке области, порывы 15-20 м/с. г.

4 феврался на севере, востоке Акмолинской области - туман.

На юге, западе Атырауской области- гололед.

Ночью и утром на западеЗападно-Казахстанской областиожидается туман.

На севере, востоке Карагандинской области- низовая метель. На юго-востоке области - туман, гололед.

На юге, западе, в центре Кызылординской области- гололед, туман.

На востоке Мангистауской областиожидается метель. На западе, востоке, в центре области - гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе, востоке области 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области- туман.

На большей части Улытауской областиожидается низовая метель.



