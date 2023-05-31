Шторм ожидается на большей части республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено на большей части республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Астанеднем 1-3 июня ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В Шымкенте днем 1 июня ожидаются ветер восточный, порывы 15-20 м/с, высокая пожарная опасность.

На севере Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 1 июня в Акмолинской областиожидается сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 2-3 июня на западе - очень сильная жара до 41 градуса, чрезвычайная пожарная опасность.

1-2 июня на юго-востоке Актюбинской области ожидается очень сильная жара 41 градус, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 36 градусов. На востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Жамбылской области ожидается пыльная буря. 01-02 июня ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20.

На юге, севере Западно-Казахстанской области- гроза. Ветер северо-западный, на юге, юго-востоке области - порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер южный днем на западе, севере области - порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара до 38 градусов. Высокая пожарная опасность, на юге области ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности. 1-3 июня в южной половине области - очень сильная жара 41 градус, чрезвычайная пожарная опасность.

1 июня в Кызылординской областиожидаются ветер восточный днем в центре, на востоке области 15-20, порывы 23 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на северо-западе, юге Мангистауской области - гроза. Днем на юге, севере области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге, севере области 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара 39 градусов. На севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.



На востоке, в центре Павлодарской областисохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

2-3 июня на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается очень сильная жара 40-41 градус, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области - высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Улытауской областиожидается сильная жара 35 градусов. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



