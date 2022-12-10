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      Акмолинская область

    Шторм ожидается еще в четырех регионах Казахстана

    10 Декабря 2022, 21:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 11 декабря ночью и утром на севере, востоке Акмолинской областиожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    Утром и днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с

    В Мангистауской области - ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20 м/с.

    На севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе области порывы 15-20 м/с.

    Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Туркестанской области.
    Акмолинская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Мангистауская область Погода
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