Схрон с оружием обнаружили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий обнаружили схрон с оружием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Тайник был расположен на 3 км трассы Колбастау – Талапты, на обочине дороги. Полицейские изъяли гладкоствольное охотничье ружье ИЖ 16 калибра, газовый пистолет «Байкал» калибра 6,62, 6 патронов.

«Назначена судебно-баллистическая экспертиза. По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств», – сообщил начальник УПН ДП Алим Бажикбаев.



