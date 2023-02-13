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    Схрон оружия обнаружен в Алматинской области

    13 Февраля 2023, 18:30

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 13 февраля на автодороге Алматы-Усть-Каменогорск, возле села Арма, обнаружен схрон оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полиэтиленовый мешок, внутри которого находились гладкоствольное ружье BENELLI 12-го калибра, предположительно похищенное во время январских событий, обнаружено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП департамента полиции Алматинской области совместно с сотрудниками оперативного отдела учреждения ДУИС по Алматинской области и по Жетысуской области.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Конаев по ч.2 ст.287 УК РК. Назначены необходимые экспертные проверки и ведется следствие.



    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия Январские события
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