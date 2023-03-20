Схрон оружия и боеприпасов обнаружили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В пригороде Семея найден схрон оружия и боеприпасов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«В пригороде областного центра в одном из дачных массивов в заброшенном домике участковым инспектором полиции обнаружен полиэтиленовой мешок, обмотанный скотчем, в котором находилось огнестрельное оружие ИЖ-56, Белка №А-2691 калибра 12 мм, газовый пистолет Агент-Рекс иностранного произвотства, калибр 8 мм, нарезное оружие неустановленного типа без номера, имеющее курок и затворную задержку, патрон калибра 12 мм, упаковка патронов 22 мм калибра», - говорится в сообщении.

По данному факту назначена судебно-баллистическая экспертиза. Ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК.



