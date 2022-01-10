Сход снежных лавин возможен в горных районах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По информации Восточно-Казахстанского филиала «Казселезащита», с 10 по 13 января в горных районах области лавиноопасно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты ДЧС ВКО напоминают, что лавиноопасное время - в течение трех-пяти суток после сильного снегопада, оттепель после мороза, сильный ветер. В это время лучше воздержаться от поездок в горы.

Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам. Проезжая мимо них, не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112».