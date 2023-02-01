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    Сход лавин возможен в горах Алматинской области - ДЧС

    1 Февраля 2023, 09:26

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В горах Алматинской области с 1 по 5 февраля 2023 года сохраняется лавинная опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт ДЧС Алматинской области.

    ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

    На территории Алматинской области имеется 48 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.


    Фото: ДЧС ВКО

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Происшествия
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