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    Школу построят в Атырау для детей, которые учатся в соседнем селе

    25 Мая 2023, 00:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау построят школу в пригородном поселке Водников, дети из которого пока ходят в соседний поселок Кокарна. Об этом сообщил аким города Мейрим Калауи на встрече с жителями Кокарны и Водников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи жители высказали свои претензии относительно нехватки школ и детских садов, детских площадок, автобусных остановок и пешеходных дорожек, плохого качества интернета, работы общественного транспорта. Глава города сообщил, что поднятые жителями вопросы уже включены в план работ, а актуальной темой в микрорайонах являются школа и детские площадки.

    «Дети из Водников учатся в школе в Кокарне. В этом году в Водников планируется начать строительство школы на 1200 ученических мест, есть и проект детского сада. Кроме того, у нас есть планы по строительству спортивных и детских площадок как в Кокарне, так и в Водников. Мы знаем, что пешеходных дорожек не хватает, а дети добираются до школы по автодороге. В связи с этим, вносим строительство дорожек в план работ и приступаем к реализации проекта», - сказал аким города.

    Мейрим Калауи также сообщил, что ведется работа по решению проблем с общественным транспортом.

    «Мы напрямую контролируем вопрос с движением общественного транспорта. В прошлый раз 51-й автобус выходил из Таскалы с большим количеством людей, и мы решили разделить маршруты. При этом утром из Кокарны отдельно отправляются два автобуса», - сообщил аким.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Образование Атырау школа
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