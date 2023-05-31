Школа искусственного интеллекта сеульского университета может появиться в Кызылорде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Республика Корея договорились поддерживать развитие культурно-гуманитарного сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время встречи в Астане министры иностранных дел Кореи Пак Чжин и Казахстана Мурат Нуртлеу уделили внимание проектам, связанным с наследием героя корейской нации – генерала Хон Бом До.

«Обе страны договорились продолжить консультации для того, чтобы после успешного возвращения на Родину останков генерала Хон Бом До реализовать последующие проекты по строительству парка и улицы его имени в Кызылорде», - сказал Пак Чжин во время выхода к прессе.

Как сообщил глава МИД Казахстана, состоялся всесторонний обмен мнениями по поводу открытия Школы искусственного интеллекта Сеульского национального университета науки и технологий в Кызылординском университете имени Коркыт Ата.

«Хотелось бы отдельно отметить корейскую диаспору, которая служит «золотым мостом» между двумя странами для углубления наших отношений и вносит весомый вклад в развитие Казахстана как своей Родины. Потомки корейцев, прибывших в нашу страну 86 лет назад – это более 119 тысяч активных граждан, которые сегодня являются неотъемлемой частью нашего общества и вместе участвуют в развитии нашей Независимости и процветания. Это способствует укреплению фундамента дружбы и стратегического партнерства между Казахстаном и Южной Кореей», - заключил Мурат Нуртлеу.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Республики Корея и Казахстана договорились организовать визит Президента Юн Сок Ель в Казахстан в следующем году.

Официальный визит в Казахстан министра иностранных дел Республики Корея Пак Чжин продлится по 1 июня. В Алматы также запланирована встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с главой МИД Кореи.