Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Школа и workout-площадка появятся в Актобе на изъятые по коррупционным делам деньги

    24 Ноября 2022, 07:23

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе на деньги, изъятые по делам о коррупции, планируется достроить школу и возвести workout-площадку. Об этом говорили на совещании в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы Алмата Мырзалиева, в первом полугодии по коррупционным делам был возмещен ущерб в 197 млн тенге. В основном это дела о злоупотреблении должностыми полномочиями при реализации земельных участков СПК «Актобе».

    «В рамках поручений Президента РК и руководства агентства нашим департаментом проводится целенаправленная работа по направлению средств, изъятых по коррупционным делам, на строительство школ и других соцобъектов. Мы реализуем проект по завершению строительства школы в поселке Кумжарган стоимостью 150 млн тенге, также планируется построить в Актобе workout-площадку стоимостью 47 млн тенге. Это не разовая акция, в дальнейшем также средства, поступившие в ходе коррупционных дел, будут направлены на социальные объекты области», - сказал он.

    По словам акима города Асхата Шахарова, начато создание проектно-сметной документации workout-площадки, сам объект планируется начать строить весной следующего года.

    «Несмотря на то, что мы каждый год строим в Актобе workout-, детские площадки, благоустраиваем дворы, подобных объектов в городе не хватает. Новая workout-площадка площадью 1000 квадратных метров будет построена в триатлон-парке. Это самая большая в стране workout-площадка. Думаю, строительство объекта удовлетворит спрос активной части горожан, кто занимается спортом на открытом воздухе», - сказал аким.

    Основатель движения street workout Kazakhstan Айдым Жакупов также выразил уверенность, что строительство спортивного объекта станет своеобразным вложением в молодежь страны, у которой появится больше возможностей заниматься спортом и отказаться от вредных привычек.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Коррупция Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новую школу открыли в Арыси
    Ответственные за качество дорог организации оштрафованы на 111 млн тенге
    Каскадный комплекс и новые высотки появятся в СКО
    Сведения о совершении коррупционного преступления можно получить на eGov.kz
    Популярное
    1 Как изменилась численность населения в городах-миллионниках Казахстана за 10 лет
    2 Германия — Япония: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу
    3 Несколько городов Турции снова трясло
    4 Рак легкого обнаружили у 400 пациентов в Карагандинской области
    5 Новую модель управления пригородами Астаны, Алматы и Шымкента внедрят в РК
    Новости партнеров