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    Школьные спортивные лиги намерены создать в Казахстане

    24 Мая 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внедрение интерактивной карты благополучия детей планируется в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такие меры предусмотрены в проекте Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы «Бала қорғау», размещенном на портале Открытые НПА.

    «Планируется обеспечение школ высокоскоростным интернетом с предоставлением доступа согласно «белому списку» образовательных интернет-ресурсов в фиксированных и мобильных сетях телекоммуникации, введение детских SIM-карт. Также примут меры по ограничению регистрации несовершеннолетних на платформах TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, В контакте без разрешения законных представителей», - отмечено в документе.

    Согласно проекту комплексного плана, запланировано проведение мероприятий, направленных на повышение культурного воспитания, развития творческого потенциала детей и подростков (в том числе культурно-образовательные проекты «Культурный норматив школьника», «Ұлағатты ұрпақ», проекты «День в театре», «День в музее», работа в детской студии театра Астана Опера)

    Кроме того, будут проведены работы по развитию детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организаций физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены утвердить комплексный план по защите детей от насилия.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Спорт Общество Молодежь Соцсети Дети
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