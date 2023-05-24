Школьные спортивные лиги намерены создать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внедрение интерактивной карты благополучия детей планируется в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие меры предусмотрены в проекте Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы «Бала қорғау», размещенном на портале Открытые НПА.

«Планируется обеспечение школ высокоскоростным интернетом с предоставлением доступа согласно «белому списку» образовательных интернет-ресурсов в фиксированных и мобильных сетях телекоммуникации, введение детских SIM-карт. Также примут меры по ограничению регистрации несовершеннолетних на платформах TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, В контакте без разрешения законных представителей», - отмечено в документе.

Согласно проекту комплексного плана, запланировано проведение мероприятий, направленных на повышение культурного воспитания, развития творческого потенциала детей и подростков (в том числе культурно-образовательные проекты «Культурный норматив школьника», «Ұлағатты ұрпақ», проекты «День в театре», «День в музее», работа в детской студии театра Астана Опера)

Кроме того, будут проведены работы по развитию детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организаций физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены утвердить комплексный план по защите детей от насилия.



