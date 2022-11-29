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    Школьников перевели на дистанционку из-за морозов в пяти регионах Казахстана

    29 Ноября 2022, 10:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дистанционно учатся ученики первой смены школ и колледжей в Абайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областей, начальной школы в Караганде и Кызылорде, передает МИА «Казинформ».

    По данным управления образования Абайской области, 29 ноября 2022 года из-за неблагоприятных погодных условий (ожидается сильный мороз) занятия в 1-11 классах школ в первую смену и студентов первого, второго курсов колледжей переводят на дистанционный формат обучения. Информация публикуется на сайтах отделов образования.

    «Уважаемые пользователи социальных сетей, родители! Сообщаем, что в связи с неблагоприятными погодными условиями и сильными ветрами по городу Кызылорде 29 ноября 2022 года, учащиеся 0-4 классов будут обучаться дистанционно!» - говорится в публикации пресс-службы Кызылординской области.

    По данным YK-news.kz, в управлении образования Восточно-Казахстанской области сообщили об отмене офлайн-занятий 29 ноября «29 ноября в связи с понижением температуры воздуха занятия у учащихся первой смены переводятся в дистанционный формат обучения: с 0 по 11 класс в Усть-Каменогорске, районе Алтай, Тарбагатайском, Уланском, Глубоковском, Самарском, Катон-Карагайском, Шемонаихинском, Зайсанском, Курчумском районах; с 0 по 9 класс — в Риддере».

    Ученики первой смены школ Павлодара остались дома. По данным Pavlodarnews.kz, занятия перевели в онлайн, «29 ноября из-за погодных условий занятия учащихся предшкольных, 1-9 классов первой смены переводятся в дистанционный формат обучения», - сообщили в областном управлении образования.

    Температура воздуха оказалась на уровне минус 30 градусов, скорость ветра — 1 м/с.

    «Отдел образования города Караганды информирует: 29.11.2022 года в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся 0-4 классов первой смены переводятся в дистанционный формат обучения», - говорится в публикации пресс-службы управления образования Караганды.
    Восточно-Казахстанская область Павлодарская область Образование Регионы Погода Караганда Абайская область Кызылорда
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