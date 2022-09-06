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    Школьники из Костанайской области начали прибывать в лагерь «Балдаурен»

    6 Сентября 2022, 15:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Школьники из семей, пострадавших при пожаре в Костанайской области, начали прибывать в Республиканский учебно-оздоровительный лагерь «Балдаурен», располагающийся в г. Щучинске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

    Министерством просвещения для оказания помощи пострадавшим детям и их реабилитации были организованы путевки в республиканские учебно-оздоровительные центры «Балдаурен» и «Бобек».

    В «Балдаурен» отправились дети из семей Костанайской области, чье жилье пострадало при пожаре. С согласия родителей в лагерь могут приехать дети и из тех семей, кров которых не пострадал, но из соображений безопасности они были эвакуированы из пожароопасных районов.

    Уже заселились 11 школьников. Они будут одновременно обучаться и получать оздоровительные процедуры.

    «Кроме того, школьников начальных классов готов принять образовательно-оздоровительный центр «Бобек» в г. Алматы, который ориентирован на учеников младших классов. Детям будет удобно и полезно до решения бытовых вопросов пройти здесь оздоровление и одновременно ходить в школу при лагере. Для них созданы комфортные условия», – сообщил заместитель председателя Комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев.


    Фото : gov.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Акмолинская область Костанайская область Образование Общество Дети
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