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    Школьники из Алматы разработали приложение для диагностики заболеваний

    18 Марта 2023, 16:59

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Платформа на основе искусственного интеллекта позволяет диагностировать заболевания и назначать соответствующие лекарства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минпросвещения РК.

    Как рассказали юные разработчики, приложение «dAIgnosis» рассчитано на помощь в работе студентов – практикантов медицинских учебных заведений.

    «Мы с нуля обучили искусственный интеллект, который может определить заболевание по точно прописанным симптомам. Либо по томографии или рентгеновскому снимку. Также приложение подбирает лекарства для назначения, учитывая историю болезни человека. Мы общались со студентами медицинских профилей, и интерес к нашему продукту у них есть. Важно отметить, мы не советуем пользоваться нашим приложением людям без медицинского образования», – рассказывает ученик 11 класса РФМШ г. Алматы Артур Кнабик.

    Накануне ребята выиграли миллион тенге, который они собираются направить на развитие своей разработки. Сейчас готова альфа – версия приложения. Теперь школьники намерены наладить сотрудничество с медицинскими университетами и колледжами.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Наука Интернет Здравоохранение Связь, ТВ, IT школа
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