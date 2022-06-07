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    Школьники бесплатно посещают театры в Нур-Султане и Алматы

    7 Июня 2022, 13:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане и Алматы запустили просветительский пилотный проект «Дети и театр» с целью вовлечения школьников в театральное искусство. Об этом сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выпущены специальные предложения для вовлечения подрастающего поколения в театральное искусство, в которых предусмотрено бесплатное и льготное посещение детьми театров. В Нур-Султане и Алматы в пилотном режиме запущен просветительский проект «Дети и театр» для обеспечения учащихся льготным театральным абонементом за счет средств местного бюджета. Например, в рамках указанного проекта в городе Нур-Султане 7 тыс. детей посетили театры. Для дальнейшей реализации проекта управление образования и управление культуры подписали двусторонний меморандум», - сообщила глава Комитета дошкольного и среднего образования на аппаратном совещании.

    По словам спикера, в дальнейшем будет продолжена работа по вовлечению детей в искусство. Гульмира Каримова также проинформировала о том, что на сегодняшний день 300 школьников бесплатно посещают театр «Астана опера». В Алматы около 10 тыс. детей посмотрели 222 спектакля в театрах.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Алматы Образование Культура МОН
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