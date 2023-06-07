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    Школьница сбежала от религиозных родителей в Атырау

    7 Июня 2023, 07:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - История 14-летней девочки, сбежавшей из дома из-за того, что родители заставили ее читать намаз, повергло людей в шок. В связи с этим теологи проанализировали ситуацию и провели с семьей профилактические беседы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AtyrauPress.

    Об этом сообщил руководитель управления по делам религий Атырауской области Кайролла Кушкалиев на заседании областной комиссии, которое проходило на днях под председательством заместителя акима области Жасулана Бисембиева.Похожий случай произошел и в семье, придерживающейся ханафитского мазхаба. Дочь-подросток сбежала из дома, а когда ее нашли, она заявила, что ее заставляли совершать намаз. Однако после выяснения всех обстоятельств оказалось, что девочка была склонна к воровству и все солгала в свое оправдание.

    Специалисты предупреждают о том, что чтобы негативная информация не распространялась в сети, лучше сначала раскрыть суть дела.«Я считаю, что необходимо подключить все спортивные залы в городе к системе видеонаблюдения «Сергек» и уже нельзя ограничиваться только разъяснительной работой теологов», - заявил Кайролла Кушкалиев.Между тем, по словам исполняющей обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Нуржауган Толеуовой, во время рейда не было зарегистрировано ни одного коллективного чтения намаза.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Атырауская область Религия Регионы Дети
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