«Шин-Лайн» и партия «Amanat» запустили Акцию «Балаларымыз – аманатымыз!»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного дня защиты детей стартовал благотворительный проект по поддержке детей детских домов. В рамках акции, проходящей по всей республике, планируется оказание систематической благотворительной помощи детям, нуждающимся в особом внимании и заботе. Благотворительный проект реализуется в 20 регионах и охватывает порядка 100 специализированных учреждений, где воспитывается около 8 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает МИА «Казинформ».

На кануне окончания учебного года в Алматы были организованы развлекательные мероприятия и передано более 500 порций мороженого воспитанникам четырех специализированных учреждений. По мнению всех детей, в Казахстане и тех, кто сегодня живет и учится в таких центрах, как «Жанұя», «SOS Детская деревня Алматы», «Мейірім», «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», мороженое – главный символ лета.



«Важность таких благотворительных проектов неоспорима. Дети – наш «AMANAT», и мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить им достойные условия, в которых каждый ребенок сможет расти, развиваться и реализовывать свой потенциал. Поэтому мы призываем всех неравнодушных предпринимателей оказывать всестороннюю поддержку детям-сиротам, а также семьям, усыновившим или взявшим под опеку детей», – прокомментировал Станислав Канкуров, председатель Алматинского городского филиала партии «AMANAT».

Организаторами отмечается, что проведение таких инициатив позволяет обратить внимание общества на проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются дети без попечения родителей. Наряду с этим, компания «Шин-Лайн» направит 1% прибыли с каждой покупки мороженого «Мишка на полюсе» в вафельном стакане на помощь детям, воспитывающимся в детских домах.

«Шин-Лайн» – частная компания, которая является семейным бизнесом, именно поэтому семейные ценности для нас – на первом месте. Мы поддерживаем акцию, в которой «AMANAT» дает нам возможность быть на связи сразу со всеми регионами для адресной поддержки каждому ребенку, а также самостоятельно инициируем программы поддержки детей, воспитывающихся в детских домах», – рассказал инициатор акции Андрей Шин, президент группы компании «Шин-Лайн» и депутат городского маслихата.

Организаторы акции «Балаларымыз – аманатымыз!» надеются, что подобные благотворительные проекты станут доброй традицией и будут проводиться на постоянной основе.



