Шествием с флагами Казахстана отметили День госсимволов в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Жители Байконура в честь 30-летия государственных символов Республики Казахстан провели праздничное мероприятие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После торжественного митинга, который состоялся у главного здания Казкосмоса в городе Байконуре, собравшиеся исполнили гимн Республики Казахстан и прошли по центральным улицам города с государственными флагами РК. Участие в праздничном шествии приняли более двухсот человек - ветераны труда, сотрудники государственных и правоохранительных органов РК, функционирующих на территории Байконура, учителя, медики, школьники, студенты, предприниматели, представители общественных организаций.

«Мы впервые участвовали в такой патриотической акции, шли в колонне с флагами нашей страны, с песней «Көк тудың желбірегені». Это очень вдохновило нас, которые родились здесь и хотели бы сделать многое для процветания Байконура», - поделилась своим мнением молодежь.

«Флаг, герб, гимн Республики Казахстан - главные символы независимости нашей страны и сегодняшний праздник особенно дорог байконурцам, жителям этой священной казахской земли, легендарного космодрома Байконур», - сказал Жасулан Абатов, руководитель управления по обеспечению деятельности специального Представителя Президента РК на космической комплексе «Байконур».

Впервые флаг РК был поднят над Байконуром в 1992 году, когда в Казахстане был создан институт глав администраций и в городе Ленинске начал свою работу первый глава администрации Республики Казахстан.