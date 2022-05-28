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    Шестой каспийский саммит состоится в Туркменистане

    28 Мая 2022, 14:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Тегеране состоялось четвертое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    В переговорах приняли участие делегации Азербайджанской Республики (руководитель – Х. А. Халафов), Республики Казахстан (руководитель – З. А. Аманжолова), Российской Федерации (руководитель – М. И. Петраков) и Туркменистана (руководитель – М. Г. Атaджанов). На заседании председательствовал М. Баримани (руководитель делегации Исламской Республики Иран).

    В соответствии с повесткой дня заседания обсуждался проект Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море. Согласование данного документа будет продолжено.

    Стороны рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой Шестого каспийского саммита, который планируется провести в Туркменистане, а также обменялись мнениями по различным направлениям сотрудничества на Каспийском море.

    Делегации положительно оценили состоявшиеся переговоры и выразили признательность Исламской Республике Иран за высокий уровень организации заседания.

    Следующее заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря состоится в Туркменистане.

    Дата проведения заседания будет согласована по дипломатическим каналам.

    Как сообщалось ранее, в Актау на Пятом каспийском саммите с целью эффективного выполнения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и обзора различных аспектов сотрудничества на Каспии президентами принято решение о создании механизма пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министерств иностранных дел на уровне заместителей министров иностранных дел/полномочных представителей прикаспийских государств и проведении первых консультаций не позднее шести месяцев со дня подписания Конвенции.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    МИД РК Иран Каспийское море
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