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    Шестилетний мальчик погиб под колесами КамАЗа в Атырау

    30 Мая 2023, 23:03

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Шестилетний мальчик, ехавший на велосипеде, погиб под колесами КамАЗа в одном из микрорайонов Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области сообщает, трагедия произошла 30 мая около 19:20 в микрорайоне Жулдыз-2 города Атырау.

    Грузовой автомобиль КамАЗ совершил наезд на несовершеннолетнего 2017 года рождения, который ехал на велосипеде.

    Мальчик погиб на месте транспортного происшествия. В настоящее время по факту ДТП со смертельным исходом ведется сбор соответствующих документов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Происшествия Атырау Дети
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