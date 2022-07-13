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    Шесть водохранилищ восстановят в этом году в Казахстане

    13 Июля 2022, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 аварийных водохранилищ восстановили в Казахстане. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по водным ресурсам РК Досбол Бекмагамбетов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате ликвидирована угроза подтопления в 16 сельских населенных пунктах с численностью населения более 120 тыс. человек в Алматинской, Актюбинской, ВКО, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской и Туркестанской областях. В этом году ведутся работы по восстановлению еще 6 водохранилищ. Остальные 19 будут восстановлены до конца 2025 года», - сказал Досбол Бекмагамбетов.

    По данным ведомства, для обеспечения дополнительного объема воды до 2025 года планируется строительство 9 новых водохранилищ с объемом накопления 1,7 кубических километров, в том числе Акмолинская - 1, Алматинская - 1, Жамбылская – 3, Западно-Казахстанская – 2, Кызылординская - 1, Туркестанская - 1, на сумму 59,4 млрд. тенге.

    В 2021 году завершены строительно-монтажные работы, введено в эксплуатацию водохранилище «Кенсай-Коскорган-2».

    В 2022-2023 годы планируется завершить разработку шести проектно-сметных документаций, это водохранилища Ргайты, Акмолинское, Калгуты, Большая река, Бузулук, Караозек и Малая река, что составляет 1,6 кубических км. В 2023 году планируется начать строительство этих водохранилищ.

    Реализация проектов даст снижение угрозы паводков для 70 населенных пунктов и 137 тыс. человек, а также снижение водной зависимости от соседних стран - Кыргызстана, Узбекистана и России.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология Минэкологии Вода
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