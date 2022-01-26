Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Шесть узбекистанцев выдворили из страны в ВКО

    26 Января 2022, 12:06

    УСТЬ-КАМЕНОГОСРК. КАЗИНФОРМ - Шесть граждан Узбекистана выдворили из страны в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках проведения ОПМ «Правопорядок» проводится проверка рынков, строительных объектов, адресов и мест проживания временно и постоянно проживающих иностранных граждан на территории Восточно-Казахстанской области.

    Так, при проверке села Бахты Урджарского района были выявлены шесть граждан Республики Узбекистан, которые занимались строительством автомойки без разрешения уполномоченного органа на осуществление трудовой деятельности. За указанное нарушение иностранцы привлечены к административной ответственности по статье 517 части 5 КоАП РК в виде выдворения за пределы Республики Казахстан. Принимающее лицо, гражданка Республики Казахстан, привлечена к административной ответственности по статье 519 части 1 КоАП РК в виде штрафа в размере 30 МРП.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область МВД РК мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая