Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Шесть студенческих общежитий построили в этом году в Казахстане

    25 Сентября 2022, 14:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве науки и высшего образования РК сообщили о мерах обеспечения студентов местами в общежитиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Количество общежитий в 104 вузах республики составляет 309 единиц. Количество койко-мест – 101 522, в том числе 100 арендованных на 15 324 койко-места. По состоянию на 6 сентября в общежития вузов заселены более 87 тыс. человек», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос МИА «Казинформ».

    Как говорится в предоставленной информации, для улучшения условий проживания студенческой молодежи с 2018 года ведется работа по строительству новых общежитий.

    С начала реализации данной инициативы в вузах введены в эксплуатацию 93 объекта на 20 761 койко-место, в том числе в 2022 году шесть объектов на 1470 койко-мест.

    Фото: gadgetshelp.com

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Вузы Строительство Миннауки и высшего образования РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области