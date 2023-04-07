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    Шесть случаев возгорания сухой травы и камыша произошло в Астане за неделю

    7 Апреля 2023, 12:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За неделю в Астане было 6 случаев возгорания сухой травы и камыша. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Еркин Отаргалымулы на брифинге столичной Службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер напомнил, что ежегодно, с 10 апреля, в центральных и северных регионах Казахстана начинается пожароопасный сезон.

    «С наступлением теплой погоды учащаются случаи возгораний сухой травы и камыша. К сожалению, небрежное отношение людей к элементарным правилам пожарной безопасности приводят к негативным последствиям. Причиной этому становятся разведение костров, сжигание мусора на массивах, дачных участках. К тому же, в период теплых дней сотни отдыхающих выезжают на природу и забывают об элементарных правилах пожарной безопасности. Однако неосторожность, небрежность людей нередко оборачивается губительным пожаром. Горение сухостоя может привести к большим потерям, если пожар вовремя не ликвидировать. Нередко рядом с местом горения находятся строения, жилые дома», – сказал Е.Отаргалымулы.

    По его словам, только за текущую неделю зарегистрировано 6 выездов на загорание сухой растительности и камыша, площадью более 1 500 квадратных метров. В 2022 году произошло 313 загораний сухой растительности и камыша.

    Как сообщил начальник управления, в целях предупреждения и ликвидации лесных и степных пожаров разработан городской план мероприятий по снижению рисков возникновения и ликвидации природных загораний и пожаров. Организованы дозорные передвижные посты по 6 направлениям по периметру границ города.

    Е.Отаргалымулы также напомнил правила пожарной безопасности. Нужно быть осмотрительными в обращении с любыми источниками открытого огня. Жителям частного сектора стоит позаботиться об уборке придомовых территорий. Находясь на природе, нельзя бросать горящие спички и окурки, допускать игр детей со спичками, и с огнем. Также не следует использовать на охоте пыжи из тлеющих материалов, разводить костры и сжигать мусор вблизи строений. Разжигать костер можно только на очищенной до слоя грунта площади. Покидая место привала, нужно тушить костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге. Нельзя оставлять стеклотару и разбитое стекло, которые могут стать причиной возгорания за счет концентрации солнечных лучей. Начинающийся пожар нужно тушить водой, пучками веток лиственных деревьев длиной до 2-х метров или забросать землей.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Пожар ДЧС
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