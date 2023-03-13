Шесть проектов по строительству ливневок разрабатывают в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актобе - паводкоопасный город, поэтому необходимо уделить приоритетное внимание противопаводковым мероприятиям. Об этом заявил аким города Мурат Журебеков в ходе брифинга в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 7 марта в регионе наступило резкое потепление, два дня шел снег с дождем и в результате в Актобе и в районах увеличились объемы талой воды. По словам акима города, сегодняшняя ситуация в Актобе - это не стихийное бедствие, это паводковые условия, которые нужно решать путем системных мер.

«Сегодня по городу мы сталкиваемся не со стихийным бедствием, это паводковые условия, связанные с особенностями города. У нас паводкоопасный город, необходимо уделить особое внимание по противопаводковым мероприятиям. По городу существует около 60 километров ливневой канализации, но этого недостаточно. У нас разрабатывается 6 крупных проектов, проектно-сметная документация, нацеленная на обеспечение соответствующей ливневой канализации для нескольких районов - ГМЗ, Шанхай, 11, 12 микрорайоны. Это проекты не одного года, они дорогостоящие. Создана рабочая группа, которая определила около 120 точек в городе, где скапливается большой объем воды. Поставлена задача, чтобы в течение года нашли инженерные решения, чтобы вода не скапливалась там во время паводка», - сказал аким.

За пределами города определены 14 точек, где строятся траншеи, дамбы, чтобы отвести воду от города. По словам М.Журебекова, в будущем также надо определить необходимое количество финансирования для уборки снега, уборки мусора в городе.

«В этом году мы хотим паспортизировать город, пересмотреть, какие районы подлежат вывозу снега, какие нет. Исходя из анализа, будем определять, какое количество техники нужно, чтобы держать город в чистоте», - сказал он.