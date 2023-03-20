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    Шесть политических партий проходят в Мажилис: данные exit-poll Института Евразийской интеграции

    20 Марта 2023, 00:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Озвучены первые результаты exit-poll на внеочередных выборах депутатов Мажилиса в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Свои данные озвучил Институт Евразийской интеграции во время онлайн-марафона «Сайлау-2023».

    Явка составила 53,25%.

    По данным Института, результаты exit-poll следующие:

    Партия «AMANAT» – 53,46%.

    Народно-демократическая партия «Ауыл» – 10,52%;

    Партия «Respublica» – 8,9%.

    Народная партия Казахстана – 6,25%;

    Партия зеленых «Байтақ» – 3,22%;

    Демократическая партия «Ақ жол» – 7,87%;

    Общенациональная социал-демократическая партия – 5,31%.

    По данным Института Евразийской интеграции, опрос охватил 200 избирательных участков. Из них 124 - в городах, 76 - в селах. Всего в опросе участвовали 30 тысяч избирателей.

    Добавим, что 4,47% избирателей ответили, что они проголосовали «Против всех».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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