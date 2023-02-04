Шесть лошадей сбил пассажирский поезд в Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - 4 февраля на перегоне Манадыр-Жомарт машинист пассажирского поезда сообщением Алматы-Жезказган заметил животных, пасущихся на железнодорожных путях, и применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения. Но наезд предотвратить не удалось. В результате погибло 6 лошадей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Незапланированная стоянка поезда составила 8 минут.

По данному факту на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлен 59-летний местный житель, который является хозяином домашних животных.

Мужчина привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.559 КоАП РК «Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог«и оштрафован на 5 МРП.