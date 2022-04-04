Шесть фур с поддельными документами задержали на границе с Кыргызстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом государственных доходов 1 апреля 2022 года пресечена попытка ввоза в Республику Казахстан крупной партии товаров народного потребления (одежда, обувь, косметика, посуда и др.) по поддельным товаросопроводительным документам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

В ходе проведения тематической налоговой проверки в отношении 6 грузовых автотранспортных средств, следующих из Кыргызской Республики, установлено, что компания, указанная в документах в качестве получателя Республики Казахстан, не имеет никакого отношения к импорту указанных товаров.

В рамках проводимой проверки, руководитель компании представил заявление о непричастности к импорту, в связи с чем, материалы по данному делу будут направлены в суд в целях обращения товаров в доход государства.

Как пояснили в Комитете государственных доходов, схема ввоза товаров в адрес лиц, непричастных к импорту, используется для уклонения от уплаты НДС на импорт.

В целях сокращения теневого товарооборота во взаимной торговле с Кыргызской Республикой, проведен ряд рабочих встреч.

«Данный вопрос также рассмотрен в ходе заседания Рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству Республики Казахстан и Кыргызской Республики, прошедшей 15-16 февраля 2022 года в городе Алматы.

По результатам, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики взяла на себя обязательства по обеспечению с 16 февраля наличия у экспортеров электронных счетов-фактур (ЭСФ) на перевозимый товар при экспорте в страны ЕАЭС.

Вместе с тем, факты перемещения товаров без ЭСФ продолжаются.

К примеру, только с 27 по 31 марта из 345 грузовых машин, перевозящих товары народного потребления китайского производства 268 (78%), проследовали без ЭСФ. В остальных случаях ЭСФ оформлены не на весь товар», - пояснили в КГД.

КГД также отмечает, что проводимые Комитетом государственных доходов проверки в отношении грузовых автотранспортных средств, следующих из Кыргызской Республики, соответствуют достигнутым договоренностям в ходе заседания Рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству Республики Казахстан и Кыргызской Республики, согласно которым тематические налоговые проверки проводятся при отсутствии ЭСФ на перевозимый товар.