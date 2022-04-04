Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Шесть фур с поддельными документами задержали на границе с Кыргызстаном

    4 Апреля 2022, 14:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом государственных доходов 1 апреля 2022 года пресечена попытка ввоза в Республику Казахстан крупной партии товаров народного потребления (одежда, обувь, косметика, посуда и др.) по поддельным товаросопроводительным документам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

    В ходе проведения тематической налоговой проверки в отношении 6 грузовых автотранспортных средств, следующих из Кыргызской Республики, установлено, что компания, указанная в документах в качестве получателя Республики Казахстан, не имеет никакого отношения к импорту указанных товаров.

    В рамках проводимой проверки, руководитель компании представил заявление о непричастности к импорту, в связи с чем, материалы по данному делу будут направлены в суд в целях обращения товаров в доход государства.

    Как пояснили в Комитете государственных доходов, схема ввоза товаров в адрес лиц, непричастных к импорту, используется для уклонения от уплаты НДС на импорт.

    В целях сокращения теневого товарооборота во взаимной торговле с Кыргызской Республикой, проведен ряд рабочих встреч.

    «Данный вопрос также рассмотрен в ходе заседания Рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству Республики Казахстан и Кыргызской Республики, прошедшей 15-16 февраля 2022 года в городе Алматы.

    По результатам, Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики взяла на себя обязательства по обеспечению с 16 февраля наличия у экспортеров электронных счетов-фактур (ЭСФ) на перевозимый товар при экспорте в страны ЕАЭС.

    Вместе с тем, факты перемещения товаров без ЭСФ продолжаются.

    К примеру, только с 27 по 31 марта из 345 грузовых машин, перевозящих товары народного потребления китайского производства 268 (78%), проследовали без ЭСФ. В остальных случаях ЭСФ оформлены не на весь товар», - пояснили в КГД.

    КГД также отмечает, что проводимые Комитетом государственных доходов проверки в отношении грузовых автотранспортных средств, следующих из Кыргызской Республики, соответствуют достигнутым договоренностям в ходе заседания Рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству Республики Казахстан и Кыргызской Республики, согласно которым тематические налоговые проверки проводятся при отсутствии ЭСФ на перевозимый товар.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Транспорт Минфин РК Пограничники Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Преподаватели с поддельными дипломами работали в колледжах Мангистауской области
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы
    70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    3 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    4 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви