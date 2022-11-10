Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Шесть европейских компаний переводят свое производство из России в Казахстан

    10 Ноября 2022, 15:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сколько европейских компаний проявили интерес к Казахстану для релокации производств. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на брифинге после пленарного заседания Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается релокации, мы уже говорили, что более 300 крупных европейских компаний покинули рынок Российской Федерации. Мы провели с ними соответствующую разъяснительно-информационную работу», - сказал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов.

    Он также сообщил, сколько компаний проявили интерес к Казахстану.

    «Более 50 компаний проявили интерес в релокации своих производств и на сегодня шесть компаний уже приняли решение и релоцируют свое производство и офисы в Казахстан. Остальные компании сейчас находятся в процессе изучения и в процессе переговоров с местными исполнительными органами, с министерством, бизнесом, изучают эти возможности», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Бизнес Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат
    12,4 млрд тенге выделено на льготное кредитование для МСБ Костанайской области
    КТЖ игнорирует предписание транспортной прокуратуры Костанайской области - проблемы озвучили бизнес-омбудсмену
    Хабиб Нурмагомедов объявил о расширении инвестиций в Казахстан
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами