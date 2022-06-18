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    Шесть экологических проектов реализуют в Мангистауской области

    18 Июня 2022, 22:13

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ — Центром поддержки гражданских инициатив в Мангистауской области в текущем году будут реализованы шесть экологических проектов, главная цель которых состоит в улучшении экологического состояния западных регионов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Работа, где главным спонсором выступила одна из компаний, организована в рамках проекта «Экобатыс». Это новшество для Мангистауской области, где в экопроектах будут задействованы шесть экологических общественных объединений: Kazakh Geographic, «Экомангистау», фонд «Центр исследования и реабилитации каспийского тюленя». Над проектами также будут работать общественные фонды «Хазрет», «Ұрпақ некст» и «Асер».

    Общая сумма выделенного гранта составляет 60 млн тенге.

    Проект, стартовавший 15 апреля текущего года, продлится до 15 сентября.

    Организаторы отмечают, что основная цель проекта заключается в улучшении экологического состояния западного региона страны. Ожидается, что при работе над экопроектами молодежь, в том числе школьного и студенческого возраста, научат более бережно относиться к природе, содержать ее в чистоте.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Экология Мангистауская область Регионы Казахстана
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