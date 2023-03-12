Шестьдесят сел и десять районов переименовали за годы независимости в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году пяти объектам культуры, образования и здравоохранения присвоили имена выдающихся личностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О работе в сфере ономастики проинформировал на коллегии управления культуры, развития языков и архивного дела руководитель ведомства Досбол Абдриисов.

Он отметил, что имя Сафуана Шаймерденова присвоили централизованной библиотечной системе Жамбылского района, имя Кәкімбека Салықова - казахской средней школе района Шал акына, Геннадия Зенченко - Новоникольской средней школе Кызылжарского района, Сабита Муканова - средней школе №32 города Петропавловска, Жумагали Тлеулина – Северо-Казахстанскому высшему медицинскому колледжу.

«За последние три года проведена большая работа в сфере ономастики. Переименованы более 400 объектов. За период с 1991-2019 годы в регионе были изменены названия одного города, 10 районов, 14 сельских округов, 60 сел, 321 улицы. За это время 30 объектам присвоены имена известных личностей Казахстана», - сообщил Досбол Абдриисов.

Он добавил, что работа в сфере ономастики предполагает учет общественного мнения, широкого привлечения институтов гражданского общества и СМИ к процессу принятия решения.