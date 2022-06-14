Шесть человек утонули с начала купального сезона в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Опасные и запрещенные для купания зоны находятся в 4-м микрорайоне - в районе гостиницы «Каспиан Ривьера», в 5-ом микрорайоне - перед областной филармонией им.М.Ускинбаева и памятника Тарасу Шевченко, имеют общей протяженность 300 метров и ширину 20 метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этих точках установлен специальный щит со спасательными кругами, спасательными концами Александрова и сетями. Однако оборудование, от которого зависит спасение человека, часто повреждается несознательными гражданами. Об этом говорилось сегодня на аппаратном совещании под председательством главы региона Нурлана Ногаева, где были рассмотрены вопросы обеспечения мер безопасности на воде во время купального сезона, организации летнего отдыха детей и итоги учебного 2021-2022 года, а также план социально-экономического развития региона за январь-май.

Одной из актуальных проблем открытия купального сезона является несоблюдение жителями правил безопасности в воде при купании. С начала года в Мангистауской области утонули 6 человек, в том числе один подросток.

Глава региона поручил ответственным лицам держать на контроле наличие и состояние спасательных средств, установленных в местах купания горожан.

Что касается итогов учебного года, в этом году школу окончили 7563 мангистауских выпускника. Из 180 претендентов на «Алтын белгі» свои знания по результатам государственного экзамена подтвердили 174 школьника.

В этом году, помимо республиканских образовательных грантов, выделено 6 тыс. дополнительных образовательных грантов для выпускников Мангистауской области, 175 образовательных грантов за счет местного бюджета. По словам начальника управления образования Динары Жумашевой, нехватка кадров в области составляет 229 учителей.

«В соответствии со специальной программой Министерства образования РК по привлечению учителей в 4 регионах страны, в области необходимо принять 229 учителей. В 2022-2023 учебном году в регионе будут сданы в эксплуатацию 2 школы на 1800 мест, после их открытия потребуется дополнительно около 240 учителей. Согласно анализу, проведенному в целях решения этих вопросов, в этом году ожидается выпуск более 1300 выпускников по педагогическим специальностям», - сказала Динара Жумашева.

Нурлан Ногаев поручил ответственным лицам держать на контроле процесс выделения образовательных грантов, а также следить за обеспечением мер безопасности при капитальном ремонте школ.