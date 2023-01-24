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    Шесть человек спасли пожарные из горящей квартиры в Атырау

    24 Января 2023, 21:53

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Шесть человек, в том числе четверых детей, спасли в Атырау пожарные из горящей квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня вечером поступило сообщение, что произошел пожар в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне Привокзальный. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что открытым пламенем горит квартира на втором этаже. Огонь охватил спальную комнату и кухню. Спасатели ДЧС Атырауской области с помощью автолестницы с пятого этажа оперативно эвакуировали шесть человек, четверо из них – дети. Удалось предотвратить распространение огня на соседние квартиры. В результате пожара получили ожоги и госпитализированы в областную больницу хозяйка квартиры 1969 года рождения и мужчина 1964 года рождения», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    Степень ожогов, полученных пострадавшими, уточняется. Причина пожара выясняется.

    В тушении было задействовано восемь сотрудников и три единицы техники ДЧС Атырауской области.

    Фото: ДЧС Атырау

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Видео Пожар Спасение Атырау
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