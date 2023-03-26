Шесть человек пострадали в ДТП в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло в Коксуском районе Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на канал

На 203 км автодороги Алматы - Оскемен столкнулись Toyota Gracia и эвакуатор Mercedes-Benz.

С места ДТП в районную больницу на медобследование доставили шесть пострадавших, один из которых несовершеннолетний ребенок. Водителем какой из автомашин спровоцирована дорожная авария выяснится в ходе расследования. На месте происшествия продолжают работать патрульные полицейские и дознаватели.