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    Шесть человек пострадали в ДТП в Жетысуской области

    26 Марта 2023, 16:50

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло в Коксуском районе Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на канал

    На 203 км автодороги Алматы - Оскемен столкнулись Toyota Gracia и эвакуатор Mercedes-Benz.

    С места ДТП в районную больницу на медобследование доставили шесть пострадавших, один из которых несовершеннолетний ребенок. Водителем какой из автомашин спровоцирована дорожная авария выяснится в ходе расследования. На месте происшествия продолжают работать патрульные полицейские и дознаватели.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ДТП МВД РК Жетысуская область
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