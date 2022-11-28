Шесть человек погибли по вине пьяных водителей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские за неделю остановили на дорогах 27 нетрезвых водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, всю неделю свыше 400 стражей порядка в усиленном режиме патрулировали загородные трассы и улицы населtнных пунктов для выявления грубых нарушений правил дорожного движения. Одно из наиболее опасных — управление авто в нетрезвом виде.

С начала года в области по вине пьяных водителей погибли шесть человек, еще 23 человека получили ранения.

Одного из таких потенциальных убийц остановили на объездной дороге в Петропавловске. 47-летний мужчина вышел из машины к полицейским, пошатываясь. Медосвидетельствование показало состояние опьянения. Мужчины арестовали на 15 суток и лишили прав на семь лет.

«За неделю выявили 174 факта превышения скорости, 18 проездов на запрещающий сигнал светофора, 15 случаев создания аварийной обстановки. Каждое из этих нарушений создает прямую угрозу совершения ДТП с тяжкими последствиями. Самое частое нарушение допускают пешеходы. Зарегистрировано 345 фактов перехода проезжей части в неустановленном месте», - добавил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Всего за неделю на дорогах области выявили около трех тысяч различных правонарушений.



