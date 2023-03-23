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    Шесть боев казахстанок за выход в финал ЧМ-2023 по боксу покажут в прямом эфире

    23 Марта 2023, 11:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четверг, 23 марта, шесть казахстанских спортсменок будут бороться за выход в финал женского чемпионата мира-2023 в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале Казахстан представят Алуа Балкибекова (48 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Надежда Рябец (66 кг), Валентина Хальзова (75 кг), Фариза Шолтай (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

    Все бои пройдут в вечерней сессии, которая начнется в 18:30 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    1-я пара, ринг А. Алуа Балкибекова — Ниту Гангас (Индия)

    5-я пара, ринг Б. Карина Ибрагимова — Линь Юйтин (Тайвань)

    8-я пара, ринг Б. Надежда Рябец — Ян Лю (Китай)

    10-я пара, ринг Б. Валентина Хальзова — Кейтлин Паркер (Австралия)

    11-я пара, ринг Б. Фариза Шолтай — Ван Лина (Китай)

    12-я пара, ринг Б. Ляззат Кунгейбаева — Айнур Рзаева (Азербайджан).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Индия Бокс
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