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    • Шесть арендных многоэтажек построят в этом году в Петропавловске

    8 Августа 2022 16:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске до конца года планируют сдать в эксплуатацию 16 кредитных и шесть арендных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, дома строят в трех микрорайонах «Жас Оркен», «Береке» и «Орталык».

    Арендные дома все 100-квартирные. Кредитные – от 72 до 202 квартир в одном доме. Подрядчиками выступают и местные строительные компании, и из других регионов страны.

    Новый аким Петропавловска Руслан Анбаев на своей странице в социальной сети написал, что в выходные дни ездил в микрорайон «Береке», знакомился с возведением арендно-коммунальных домов.

    «Строительство инженерных сетей идет к завершению. К концу года 600 очередников из числа социально уязвимых слоев населения получат ключи от квартир в микрорайоне «Береке», - сообщил Руслан Анбаев на своей странице в сети Instagram.

    В прошлом году в городе сдали в эксплуатацию семь домов на 856 квартир. Из них два дома - арендных и пять – кредитных.

    Согласно информации, размещенной на официальном сайте акимата Петропавловска, в очереди на получение жилья состоят более 15 тыс. человек.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Акимат #Строительство #Жилье #Регионы #Петропавловск
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