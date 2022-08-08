Шесть арендных многоэтажек построят в этом году в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске до конца года планируют сдать в эксплуатацию 16 кредитных и шесть арендных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, дома строят в трех микрорайонах «Жас Оркен», «Береке» и «Орталык».

Арендные дома все 100-квартирные. Кредитные – от 72 до 202 квартир в одном доме. Подрядчиками выступают и местные строительные компании, и из других регионов страны.

Новый аким Петропавловска Руслан Анбаев на своей странице в социальной сети написал, что в выходные дни ездил в микрорайон «Береке», знакомился с возведением арендно-коммунальных домов.

«Строительство инженерных сетей идет к завершению. К концу года 600 очередников из числа социально уязвимых слоев населения получат ключи от квартир в микрорайоне «Береке», - сообщил Руслан Анбаев на своей странице в сети Instagram.

В прошлом году в городе сдали в эксплуатацию семь домов на 856 квартир. Из них два дома - арендных и пять – кредитных.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте акимата Петропавловска, в очереди на получение жилья состоят более 15 тыс. человек.



