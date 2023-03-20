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    Схемы движения автобусов временно изменят в Алматы

    20 Марта 2023, 22:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Схемы движения 10 автобусных маршрутов изменят в период празднования Наурыз мейрамы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Схемы объезда на время проведения мероприятия «Наурыз» в Алматы 21 - 23 марта:

    № 16 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме, в западную сторону – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

    № 37 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай Батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме, в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

    № 48 – в южную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Достык – далее по схеме, в северную сторону – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

    № 126 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – далее по схеме, в западную сторону – ул. Кунаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

    № 201 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме, в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

    № 205 – в северную сторону – ул. Желтоксан – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме, в южную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;

    № 206 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме, в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

    № 209 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме, в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

    № 210 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме, в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме;

    № 224 – в восточную сторону – ул. Толе би – пр. Абылай хана – ул. Кабанбай батыра – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме, в западную сторону – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Богенбай батыра – пр. Абылай хана – ул. Толе би – далее по схеме.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Наурыз
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