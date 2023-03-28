Шавкату Рахмонову подарили скакуна в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известному спортсмену Шавкату Рахмонову подарили скакуна в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На странице в Instagram aliba_myrza_attari размещено видео, на котором можно увидеть, как казахстанскому бойцу UFC Шавкату Рахмонову дарят скакуна. Шавкат Рахмонов сидит на коне в казахском чапане. Собравшиеся любители конного спорта поздравляют спортсмена с победой на поединке в Лас-Вегасе и желают еще больше побед, чтобы флаг нашей страны возвышался на международной арене.

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Публикация от Rtt_Kokpar_team (@aliba_myrza_attari)

В описании видео говорится, что скакуна Шавкату Рахмонову подарил меценат, президент Федерации конного спорта по городу Астане Алибек Мукатаев.

«Я сам занимаюсь спортом и хорошо понимаю спортсменов. Решил подарить скакуна, чтобы это стало мотивацией для подростков, для подрастающего поколения – заниматься спортом и прославлять свою страну. Вы же знаете силу социальных сетей. Молодежь активна в социальных сетях, и такая поддержка должна мотивировать их развиваться. Не только Шавкату Рахмонову, также дарил скакуна боксеру Сакену Бибосынову и многим другим спортсменам. Стараюсь поддерживать наших парней-спортсменов», - поделился меценат Алибек Мукатаев.

Напомним, что свой последний поединок Шавкат провел 5 марта в Лас-Вегасе. В нем он сабмишеном в третьем раунде победил американца Джеффа Нила.

После победы бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова принял Глава государства. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил известного спортсмена с блестящей победой в бою на турнире UFC.



